Just Eat Takeaway weet woensdag op de beurs in Amsterdam de aandacht op zich gericht. Analisten van de bank Berenberg zijn kritisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd en adviseren het aandeel te verkopen. Later tijdens de handelssessie zal er aandacht zijn voor inflatiecijfers uit Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie.