De Duitse bouwmarktketen Hornbach Group heeft de omzet in het eerste kwartaal verder zien groeien en overtrof de recordomzet van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De bijdrage van Hornbach Nederland was volgens het concern substantieel groter dan een jaar geleden. Nederland had toen nog te maken met strengere coronamaatregelen dan in de andere landen uit de groep. Ook werd het marktaandeel in Nederland vergroot.