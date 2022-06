Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar minder online geshopt dan tijdens de coronalockdown van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK. In totaal besteedden Nederlanders wel meer geld via internet en dat komt door de sterke groei van diensten. Zo werden er veel meer reizen en tickets voor attractieparken en evenementen gekocht.