Boeren die met hun trekkers dinsdagmiddag bij de Tweede Kamer stonden, zijn vertrokken. Een deel van de actievoerders is richting het zuidoosten van Den Haag gereden, door de Victory Boogie Woogietunnel. Of ze naar een andere locatie gaan of terug naar huis zijn, is onduidelijk. De boeren voerden actie tegen de stikstofplannen van het kabinet.