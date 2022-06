In de zaak van de ‘scootmobielmoord’ heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag de 34-jarige Jama A. vrijgesproken. Tegen de man uit Nibbixwoud eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden vijftien jaar gevangenisstraf. Volgens justitie staat vast dat A. in de zomer van 2020 de 26-jarige gehandicapte Dimitri uit Hoorn met geweld om het leven heeft gebracht.