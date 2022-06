Gezondheidsraad adviseert eetstoornissen landelijk aan te pakken

Eetstoornissen moeten eerder herkend en behandeld worden en daarvoor moet een landelijke aanpak komen, die op gemeentelijk niveau of regionaal kan worden uitgevoerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid over de aanpak en mogelijkheden tot het voorkomen van eetstoornissen. „Een snellere herkenning en behandeling van eetstoornissen is essentieel, omdat de prognose dan gunstiger is”, zo staat in het rapport.