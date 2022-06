AkzoNobel wil Gregoire Poux-Guillaume aanstellen als de nieuwe baas van het verfconcern. De Fransman moet per 1 november in dienst treden van de onderneming als aandeelhouders daar tijdens een aandeelhoudersvergadering in september akkoord voor geven. Poux-Guillaume is de opvolger van Thierry Vanlancker, die sinds 2017 aan het roer staat van het bedrijf.