Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa gaat volgend jaar weer de Airbus A380-superjumbo in dienst nemen nu de vraag naar vliegreizen sterk groeit. Lufthansa had eerder vanwege de coronacrisis de A380 uit de vloot gehaald, maar in de zomer van volgend jaar moeten het grootste passagiersvliegtuig ter wereld dus weer gaan vliegen voor de Duitse maatschappij.