De boeren hebben aan het einde van maandagmiddag nieuwe acties gestart op drie snelwegen. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht rijden boeren in beide richtingen rondom Veenendaal, waardoor de vertraging daar flink oploopt, zo laat een ANWB-woordvoerder weten. In het noorden van het land is de A7 in beide richtingen dicht en de A28 bij de afrit Zwolle-Zuid is eveneens gesloten.