De brandweer is in Zierikzee bezig om een beeld te krijgen van de schade die is ontstaan door de windhoos die maandagmiddag over de Zeeuwse plaats trok. Alleen inwoners mogen weer het getroffen gebied in, maar moeten rekening houden met allerlei vallende voorwerpen, zoals dakpannen en takken. Ook zijn iets voor 17.00 uur nog niet alle straten veilig. De brandweer verwacht nog enkele uren nodig te hebben.