Meerdere snelwegen zijn maandagmiddag even na 15.30 uur vrij van blokkades door boeren. Rijkswaterstaat meldt dat de boeren zijn vertrokken op de A28 tussen Fluitenberg en Ruinen. Ook de A67 is weer vrijgegeven bij Liessel. „Op de A67 gaat de boerenblokkade van de weg af. Er is nog wel flinke vertraging, het geeft nog een uur oponthoud. Daarom is omrijden nog steeds het advies”, aldus een woordvoerder van de ANWB.