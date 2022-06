De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst in 27 jaar een ruimteraket gelanceerd vanuit Australië. Na een reeks vertragingen door regen en wind, vloog de raket zondag de lucht in om röntgenstralen te bestuderen die afkomstig zijn van de sterrenstelsels Alpha Centauri A en B. Zodra de raket zijn hoogste punt van 350 kilometer had bereikt, begon hij gegevens vast te leggen over de sterrenstelsels.