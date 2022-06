G7-landen willen 600 miljard dollar werven voor infrastructuur

De leden van de G7 streven ernaar om in vijf jaar tijd 600 miljard dollar (570 miljard euro) aan particuliere en openbare fondsen te werven voor de financiering van infrastructuur in ontwikkelingslanden, meldt het Witte Huis. De VS nemen 200 miljard dollar daarvan voor hun rekening, de Europese Unie 300 miljard. Het G7-initiatief krijgt als titel Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI) en dient als tegenwicht voor het vergelijkbare Belt and Road Initiative (BRI) van China.