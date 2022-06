Het Oekraïense leger heeft bijna de Oekraïense stad Severodonetsk verlaten, zegt burgemeester Oleksandr Strjoek. Vrijdag riep de gouverneur van de regio Loehansk de overgebleven troepen al op uit de strategische stad in het oosten van het land te vertrekken. Volgens Sergej Gaidai heeft het geen nut voor de militairen om in de stad te blijven die bijna volledig in Russische handen is.