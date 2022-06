De Russische strijdkrachten hebben tachtig Poolse strijders gedood die actief zijn in het Oekraïense leger in Oost-Oekraïne, aldus het ministerie van Defensie in Moskou. De ‘huurlingen’, zoals Moskou buitenlandse vrijwilligers noemt die meevechten met de Oekraïners, zouden zijn omgekomen tijdens een raketaanval op de Megatex-zinkfabriek in Kostjantinivka, in de oostelijke regio Donetsk.