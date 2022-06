Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev hoopt binnenkort echt met zijn Berlijns collega Franziska Giffey te spreken. Vrijdag maakte het kantoor van Giffey bekend dat ze het slachtoffer was geworden van een bedreiger die zich tijdens een videogesprek voordeed als Klitsjko en waarschijnlijk deepfake-technologie gebruikte. „Ik hoop dat we binnenkort via mijn officiële kanalen kunnen praten”, zei Klitsjko tegen de Duitse krant Bild.