De leider van de Communistische Partij in de Chinese metropool Shanghai, Li Qiang, heeft aan het begin van een partijcongres zaterdag de overwinning op het coronavirus uitgeroepen. In de stad zijn al sinds 24 juni geen besmettingen geconstateerd. „De autoriteiten hebben de oorlog om Shanghai te verdedigen gewonnen” aldus de partijchef die een vertrouweling is van president Xi Jinping.