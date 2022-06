De Noorse politie onderzoekt een schietpartij bij een gaynachtclub in Oslo als een daad van terrorisme, mogelijk gericht tegen de viering van Gay Pride dit weekend. Er zijn twee mensen om het leven gekomen en 21 gewonden gevallen. Tien gewonden zijn er ernstig aan toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij is een 42-jarige Noor van Iraanse komaf en een bekende van de politie.