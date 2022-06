Anne Frank Stichting staat stil bij 75-jarig boek Het Achterhuis

Over de hele wereld kennen mensen het boek Het Achterhuis, gebaseerd op de dagboeknotities van het Joodse meisje Anne Frank over haar onderduiktijd in de Tweede Wereldoorlog. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat het boek voor het eerst werd uitgegeven. Vader Otto Frank, de enige overlevende van het gezin, liet de notities van zijn dochter op 25 juni 1947 uitbrengen in een roman. De Anne Frank Stichting staat stil bij het jubileum.