Cruisebedrijven winnen op fors hoger Wall Street

Exploitanten van cruiseschepen hebben vrijdag fors gewonnen op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op een cijferupdate van Carnival, waar in het tweede kwartaal van het jaar de meeste reizen werden geboekt sinds het begin van de coronapandemie. De stemming op Wall Street was positief. Investeerders leken de zorgen over een mogelijke recessie even aan de kant te schuiven en de koersverliezen van de afgelopen tijd te gebruiken om aandelen bij te kopen.