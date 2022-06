In de provincie Noord-Brabant en op andere plekken in het land zijn vrijdagavond boerenacties tegen de stikstofplannen van het kabinet geweest of nog gaande. Ze gingen met tractoren staan bij op- en afritten van wegen, waaronder enkele snelwegen. Op de A67 bij het Brabantse Liessel gingen de boeren verder en begaven zich zelfs op de vluchtstrook van de snelweg. Dat meldde een woordvoerster van de politie vrijdag.