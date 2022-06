Rutte beklaagt zich op EU-top over Hongaars veto tegen winsttaks

Premier Mark Rutte heeft op de EU-top in Brussel zijn beklag gedaan over het plotselinge verzet van Hongarije tegen de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting. Hij hoopt dat Frankrijk het obstakel komende week nog uit de weg weet te ruimen. Volgens president Emmanuel Macron zet zijn regering „alles op alles” om de Hongaren voor 1 juli, als Tsjechië het EU-voorzitterschap overneemt, mee te krijgen, zei hij in Brussel.