De negen agenten die vorig jaar november hun dienstwapen gebruikten tijdens de Coolsingelrellen in Rotterdam worden niet vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Die beslissing komt na onderzoek van de Rijksrecherche. „Daaruit is geconcludeerd dat de agenten uit noodweer handelden. De zaak tegen de agenten is daarom geseponeerd.”