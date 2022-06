EU-leiders akkoord over uitbreiding eurozone met Kroatië

De eurozone van nu negentien landen wordt per 1 januari uitgebreid met Kroatië, hebben de Europese leiders tijdens hun top in Brussel bekendgemaakt. Het Balkanland treedt volgend jaar toe en zal de gemeenschappelijke euro invoeren. De huidige nationale munt, de kuna, wordt dan afgeschaft. De Kroatische premier Andrej Plenković noemt het besluit „een excellent signaal voor onze economie”. „We zijn er klaar voor”, zei hij in Brussel.