Verdachte doden 14-jarige Esmee had ook kinderporno in bezit

Turnleraar Olivier van de G., die wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag tegen de 33-jarige man uit Leiden. Het gaat om 275 bestanden op de computer die Van de G. van internet zou hebben gehaald, het is volgens het OM geen beeldmateriaal van Esmee.