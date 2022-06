De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Ook elders in Europa kleurden koersborden groen. Bierbrouwer Heineken stond bij de sterkste stijgers in de AEX geholpen door een adviesverhoging. Op het Damrak ging de aandacht verder uit naar bouwers Heijmans en BAM na de beslissing van de overheid een aantal infraprojecten uit te stellen vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen.