De reddingsactie na de aardbeving in Afghanistan van woensdag is voltooid, zeggen de lokale autoriteiten. Ze verwachten niet nog meer mensen te vinden. Duizend mensen zijn omgekomen door de natuurramp. Volgens een overheidsmedewerker zijn zeker 10.000 huizen volledig of deels verwoest. Duizenden mensen zijn gewond geraakt.