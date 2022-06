De zes wethouders van Almere zijn donderdagavond opgestapt vanwege de slechte resultaten van de Floriade. „Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen”, was de boodschap van de wethouders in een verklaring aan de gemeenteraad waarin ze hun ontslag aanboden. De gemeenteraad heeft het ontslag geaccepteerd.