De EU-leiders willen het toetredingsproces voor de zes westelijke Balkanlanden versnellen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de nodige hervormingen op het gebied van de rechtsstaat, met name de onafhankelijkheid van rechters, en corruptiebestrijding. Ook moeten de landen de rechten en gelijke behandeling van minderheden garanderen, schrijven de 27 leiders in hun conclusies van de eerste dag van een EU-top in Brussel.