De Tweede Kamer blijft ongeduldig en vindt dat maatregelen die boeren perspectief voor de toekomst moeten bieden, te lang op zich laten wachten. In het stikstofdebat spraken vrijwel alle partijen hun onvrede uit over het uitblijven van concrete maatregelen. Landbouwminister Henk Staghouwer komt in november met meer informatie over onder meer kringlooplandbouw, maar veel partijen vinden dat veel te laat.