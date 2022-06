Minister: stikstofkaart noch debat geeft duidelijkheid aan boeren

Natuurminister Christianne van der Wal geeft toe dat de stikstofkaart die zij twee weken terug presenteerde „de duidelijkheid nog echt onvoldoende geeft”. Ook het debat op donderdag zal nog geen uitsluitsel geven aan boeren wat er per gebied gaat gebeuren, zegt de bewindsvrouw. „Maar het alternatief was dat ik vanuit Den Haag zou hebben gedicteerd hoe in elk gebied, hoe verschillend ook, de reductie moet worden bereikt.”