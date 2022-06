Het stikstofdebat kent een „valse start”, maar het CDA blijft het doel steunen om de uitstoot van stikstof te halveren. Dat heeft CDA-Kamerlid Derk Boswijk nog eens bevestigd in het debat over de stikstofplannen van het kabinet. Wel is hij kritisch op „het kaartje”, dat vooral veel twijfels opriep, en merkt hij op dat „zelfs welwillende provincies nu al dreigen af te haken”.