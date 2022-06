Na de linkse oppositie is ook regeringspartij VVD kritisch over de rol van de Rabobank in de stikstofdiscussie. De grootste kredietverstrekker aan de landbouwsector klaagde vorige week „ten onrechte” dat het kabinet zich te eenzijdig zou richten op krimp van de veestapel, zegt Kamerlid Thom van Campen.