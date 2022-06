Acht mannen zijn in Parijs veroordeeld in verband met de diefstal van een kunstwerk van Banksy, dat de kunstenaar had gemaakt op een nooddeur van concertzaal Bataclan. Drie van hen die de diefstal hebben bekend, kregen celstraffen opgelegd variërend van drie tot vier jaar. De rest kreeg straffen tot twee jaar voor het aannemen van gestolen goederen.