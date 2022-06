De politie heeft maandag een 18-jarige man opgepakt op verdenking van het doodschieten van een 21-jarige man in de Hunzestraat in Amsterdam-Zuid in maart van dit jaar. In de woning van de man is een vuurwapen gevonden, zo meldt de politie donderdag. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schietincident, aldus de politie.