Boer krijgt door stikstofperikelen lastiger krediet van banken

Banken zijn voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten aan boeren en dan vooral aan bedrijven in gebieden waar volgens de kabinetsplannen de stikstofuitstoot het hardst omlaag moet. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zei tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer donderdag dat het voor boerenbedrijven op basis van de stikstofkaart van het kabinet in bepaalde gebieden onmogelijk is om nog een financiering te krijgen.