De onrust die vorige week ontstond over twee verschillende zogenoemde stikstofkaarten, is volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) een storm in een glas water. Daar komt de boodschap van de minister in een brief aan de Tweede Kamer op neer. Op de kaarten staan de gebieden ingetekend waar het stikstof met welk percentage omlaag moet.