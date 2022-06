‘Big tech’ raakt verstrikt in energiecrisis Europa

Grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet en Meta Platforms, het bedrijf achter onder andere Facebook, raken verstrikt in de Europese energiecrisis. De bedrijven kregen eerder goedkeuring voor de bouw van grote datacenters in landen als Nederland en Luxemburg, maar de plannen werden later opgeschort. Nu de energievoorziening in het gedrang komt door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, verandert ook het politieke sentiment voor de enorme complexen.