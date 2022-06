De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de ontsnapping onderzoeken van twee tbs-gestelden dinsdagavond uit een tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de inspectie daarbij ook de aanbevelingen zal meenemen uit eerdere interne rapporten naar ontvluchtingen in 2017 en 2019.