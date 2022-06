Veiligheidsberaad praat vrijdag verder met kabinet over opvang

Het Veiligheidsberaad praat vrijdagochtend digitaal verder met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over een oplossing voor de grote problemen met de opvang van asielzoekers. Waarschijnlijk is minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting daar ook bij, want beide bewindspersonen hebben de burgemeesters van het beraad verzocht om mee te werken aan de oplossing die zij bieden, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad.