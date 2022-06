Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in Arnhem verblijven hebben woensdagavond de slachtoffers herdacht die gevallen zijn sinds de oorlog met Rusland begon. Ze deden dat op de dag dat de Tweede Wereldoorlog in hun land begon. Ze hielden onder meer een minuut stilte bij het oorlogsmonument aan de voet van de Eusebiuskerk in Arnhem en legden daar kransen en bloemen.