Vakbonden: politie kon boerendrukte op snelwegen niet voorkomen

De politie zou ook met zwaarder materieel en meer mensen niet in staat zijn geweest de door de boeren veroorzaakte drukte op de snelwegen te voorkomen. Dat zeggen politievakbonden ACP en de NPB. De actie van de boeren was daar volgens de bonden te massaal voor. Ook de korpsleiding stelt dat verder opschalen en bijvoorbeeld zwaardere voertuigen inzetten geen oplossing was geweest. „Je kunt niet alle op- en afritten op alle snelwegen afzetten”, zo klinkt het.