Pensioenfonds PME gaat in juli de pensioenen verhogen. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het fonds voor werknemers uit de metaal- en technologiesector dit doet. De verhoging, met net geen 1,3 procent, is mogelijk gemaakt door een versoepeling van de financiële spelregels voor pensioenfondsen die per 1 juli ingaat. PME beheert de pensioenen voor ruim 600.000 mensen.