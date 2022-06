Op de A12 bij Ede is een aanrijding gebeurd tussen een tractor en een vrachtwagen. Daarbij zijn volgens de politie meerdere gewonden gevallen. De weg is richting Utrecht dicht. De vertraging voor weggebruikers tussen Ede en Veenendaal is opgelopen tot bijna een half uur. Aan de andere kant van de weg staat een file door kijkers.