Een Turks vrachtschip is na onderhandelingen tussen Ankara en Moskou geladen met graan uitgevaren uit de Oekraïense haven Marioepol. Die is in mei na hevige gevechten in handen gevallen van Russische troepen en pro-Russische Oost-Oekraïense milities. Het schip, de Azov Concord, is volgens het Turkse ministerie van Defensie het eerste buitenlandse vrachtschip dat sindsdien de haven heeft verlaten.