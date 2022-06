Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren woensdag actie bij het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Tien tot vijftien mensen zijn het gebouw binnengedrongen en staan in de hal. Ze joelen en roepen, en dragen spandoeken en borden met teksten als „Stop subsidies aan fossiele industrie” en „ik wil een toekomst”. De politie is aanwezig.