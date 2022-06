Topman Volkswagen: risico’s voor fabrieken door stop Russisch gas

De Duitse automaker Volkswagen loopt risico’s met de productie in zijn fabrieken als de Russische gasleveringen aan Duitsland ineens stopgezet zouden worden. Dat zei topman Herbert Diess tegen persbureau Bloomberg op het Qatar Economic Forum in Doha. Hij gaf aan dat het bedrijf vanwege de Duitse afhankelijkheid van Russisch aardgas de mogelijkheid behoudt om zijn eigen energiecentrales op steenkool te laten draaien in plaats van gas.