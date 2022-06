Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tot 60 uur geëist tegen twee verdachten omdat ze onder meer hanen met elkaar hebben laten vechten. Joseph S. (41) uit Bodegraven en Boy de M. (35) uit Zwammerdam werden in 2018 aangehouden nadat de politie een inval deed in enkele aangrenzende schuurtjes op een perceel in Bodegraven. Daar zouden de hanen worden getraind en tegen elkaar moeten vechten.