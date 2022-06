Bij een aanslag op geparkeerde politiebusjes in München zijn in de nacht van dinsdag op woensdag acht wagens volledig uitgebrand. De politie weet nog niet wie de daders zijn, maar er wordt een verband vermoed tussen de brandaanslag en de komende topconferentie van de G7 in Beieren. De schade beloopt in de honderdduizenden euro’s volgens de politie.