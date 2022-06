De investeringen in energieprojecten stijgen dit jaar met 8 procent wereldwijd. Vooral aan duurzame projecten wordt fors meer geld besteed, terwijl ook de hogere kosten een rol spelen, aldus energieagentschap IEA. De in Parijs gevestigde instantie waarschuwt tegelijkertijd dat het huidige investeringsniveau onvoldoende is om de klimaat- en de energiecrisis te bezweren.